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Министр спорта Татарстана — о создании школы Валиевой: если изъявит желание, поговорим

Министр спорта Татарстана — о создании школы Валиевой: если изъявит желание, поговорим
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался об идее создания школы имени чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой.

«Это вопрос инициативы. Если она изъявит желание, будем разговаривать. Мы всегда поддерживаем наших спортсменов. Это деловая плоскость, деловая дискуссия, надо садиться и обсуждать, что она хочет», – приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сейчас в Казани строится школа олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

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