Эмин Агаларов: Жилина два года сидит на скамейке. Не хотелось бы, чтобы она пропустила ОИ

Известный бизнесмен и певец Эмин Агаларов высказался о ситуации вокруг российской фигуристки Вероники Жилиной, которая хочет сменить спортивное гражданство и представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

«Вероника Жилина уже является резидентом страны. Я знаю, что она сама очень хочет (выступать за Азербайджан), но пока у нас есть определённые трудности с реализацией этого процесса. Но поскольку спортсменка уже порядка двух лет сидит на скамейке, не хотелось бы, чтобы она пропустила возможное участие в Олимпиаде.

Уверен в том, что она действительно большой профессионал. А больше всего меня интересует мнение Евгения Плющенко, который сам является двукратным олимпийским чемпионом. Он тренировал её и верит в её успех», – приводит слова Агаларова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказала Жилиной в переходе. При этом Международный союз конькобежцев (ISU) может рассмотреть её вопрос 4-5 июля.