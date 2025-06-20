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Константинова — о работе тренером: эстетики и гламура мало. Ему котлеты из «Пятёрочки»

Константинова — о работе тренером: эстетики и гламура мало. Ему котлеты из «Пятёрочки»
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Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова высказалась о сложностях работы тренером. По словам спортсменки, в этом мало чего-то гламурного и возвышенного, что представляют себе многие люди.

«Работать тренером в фигурном катании – это, конечно, прикольно, но какой-то эстетики и гламура в этом мало. Как и в любом деле, чтобы стать профи, надо пахать. Пахать везде, всегда. В любое время, на любых катках, с любыми детьми. Иной раз и 13 часов подряд могла пробыть в коньках. Времени не остается ни на что. Адский труд. Я в своей жизни так ярко чувствую контрасты. Когда езжу в такси в коньках, ем котлеты из «Пятерочки», сплю в тренерской или в машине. Могу прийти на лед в 5:30 или в 23:00, если что-то нужно доделать.

И дело даже не в деньгах. Чтобы быть хорошим тренером/хореографом – нужен видимый результат. Логично. Чтобы его добиться, во-первых, надо уметь работать, а во-вторых, нужно очень много времени на льду. Работать тренером в кайф чуть-чуть вообще никак не получится», – написала Константинова на личной странице в социальных сетях.

Лучшие результаты Константиновой в карьере — четвёртые места на чемпионате России и чемпионате мира среди юниоров.

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