«Имеет на это право».Тарасова — о желании Навки открыть группу танцев на своей арене

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка собирается открыть свою танцевальную группу на «Навка арене».

«Это прекрасно. Если будет тренировать – ещё лучше. Она имеет на это право, так как долгое время каталась в танцах у разных педагогов, занимала высокие места. Выступала с Ромой Костомаровым — они становились чемпионами Европы, мира и Олимпиады. Если такой профессиональный человек будет тренировать, то, надеюсь, что у неё будут успехи. Я буду только рада, если такие профессиональные люди будут открывать школы и возглавлять наше танцевальное дело», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, ранее к Навке на арену переехала группа заслуженного тренера России Светланы Соколовской. Кроме того, вслед за своим тренером Алексеем Тихоновым группу Тутберидзе покинули Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. Их тогда пригласила Навка.