«Мы всегда помогаем друг другу». Ротенберг — о том, что дал Загитовой лёд для тренировок

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о том, что предоставил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой бесплатный лёд для репетиций её ледового рок-мюзикла «Ассоль», который состоится в конце июня в Санкт-Петербурге. По словам хоккеиста, они с Алиной всегда помогают друг другу.

«Не вправе обсуждать талант кого-либо, но вправе сказать, что Алина Загитова – олимпийская чемпионка (Пхёнчхана-2018). Мы вместе были в Корее, там же сборная России по хоккею завоевала золото в 2018 году. Что касается её проектов, то каждый человек развивается. Мы рады сотрудничеству и всегда готовы помочь, предоставить лёд. Мы всегда помогаем друг другу, потому что где есть хоккей, там есть всегда и фигурное катание», – приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Загитова завершила спортивную карьеру в 2019 году, через год после выигранных Олимпийских игр.