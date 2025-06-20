Роднина объяснила, почему россиянам сложнее, чем американцам, гордиться своей страной

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему россиянам сложнее гордиться своей страной, нежели американцам. При этом, по её словам, Россия даёт своим гражданам гораздо больше, чем многие другие развитые страны.

«Сравнение патриотизма в США и России? Это разные культура, воспитание и образование. Зачем нам от них что-то перенимать, если лучше создавать своё. Должно быть бережное и уважительное отношение к своей стране. Патриотизм на голом месте не бывает — это длительный процесс воспитания и образования.

В Америке граждане любят свою страну и гордятся ей. Можно ли говорить, что в России любят страну и гордятся ей? У нас слишком много перемен происходило. Поэтому, наверное, это нам где-то делать сложнее. Мне кажется, столько, сколько наша страна делает для граждан, особенно для сегодняшнего поколения, не делают никакие, куда более развитые страны. Но всё-таки при этом мы иногда считаем, что этого мало, что надо больше. Мне кажется, пора избавляться от иждивенческого отношения к стране. Это длительная работа всего общества и руководства страны», — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, Роднина 13 лет прожила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там живёт 39-летняя дочь Родниной Алёна Миньковская, у которой американское гражданство.