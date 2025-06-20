Агаларов — о строительстве катка в Азербайджане: Плющенко пообещал вырастить чемпионов

Известный бизнесмен и певец Эмин Агаларов объяснил, почему решил поднимать уровень заинтересованности фигурным катанием в Азербайджане, из-за чего стал строить ледовые дворцы и прочие спортивные объекты. Он заявил, что на это его сподвигли дружба и договорённости с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и его женой продюсером Яной Рудковской.

«После моего знакомства и близкой дружбы с Яной Рудковской и Евгением Плющенко они пригласили меня на ледовую площадку и на арены, которые они построили для тренировок хоккеистов и фигуристов.

Я поехал, посмотрел, был очень удивлён уровнем услуг и концепции, которую они представляют. И, естественно, мы подумали, что было бы неплохо тоже построить подобное [в Азербайджане], но дать ещё одну грань и построить трибуны. Это позволило бы проводить там не только международные соревнования, но и шоу, которыми занимается Яна.

Евгений, в свою очередь, пообещал вырастить настоящих будущих чемпионов. Я бы очень хотел, чтобы он в этом поучаствовал. Это ещё одна грань взаимодействия между Азербайджаном и Россией», – приводит слова Агаларова «РИА Новости Спорт».

Ранее Агаларов высказался о ситуации вокруг российской фигуристки Вероники Жилиной, которая хочет сменить спортивное гражданство и представлять Азербайджан на международных соревнованиях.