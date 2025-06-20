Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова не согласна с Дегтярёвым, назвавшим липовыми медали в фигурном катании без России

Тарасова не согласна с Дегтярёвым, назвавшим липовыми медали в фигурном катании без России
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова министра спорта России и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярёва касательно распределения медалей на международных турнирах без участия россиян. Ранее он заявил, что подобные награды, особенно в фигурном катании, липовые.

«Я с этой точкой зрения не согласна. Мы дисквалифицированы и поэтому не выступаем. Это не значит, что спортсмены из других стран не могут выступать и завоёвывать высокие места. Конечно, мы вернёмся. Но никто из тех, кто получил награды, не будет думать, что они у них другой ценности. Они выигрывали соревнования, в которых участвовали.

Мне кажется, что надо было с самого начала действовать очень точно по отношению к нашим спортсменам, бороться за то, чтобы их допустили, потому что они лично к этому недопуску не имеют никакого отношения. Их недопуск — это несправедливость. Соревнования, к сожалению, проходили и проходят без наших спортсменов. И когда это закончится, мы не знаем», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Ранее Дегтярёв сообщил, что ОКР подаст в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если санкции против российского спорта не будут сняты после вступления в должность Кирсти Ковентри.

Материалы по теме
Дегтярёв — о соревнованиях без россиян: это липовые медали и недобросовестная конкуренция
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android