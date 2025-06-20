Тарасова не согласна с Дегтярёвым, назвавшим липовыми медали в фигурном катании без России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова министра спорта России и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярёва касательно распределения медалей на международных турнирах без участия россиян. Ранее он заявил, что подобные награды, особенно в фигурном катании, липовые.

«Я с этой точкой зрения не согласна. Мы дисквалифицированы и поэтому не выступаем. Это не значит, что спортсмены из других стран не могут выступать и завоёвывать высокие места. Конечно, мы вернёмся. Но никто из тех, кто получил награды, не будет думать, что они у них другой ценности. Они выигрывали соревнования, в которых участвовали.

Мне кажется, что надо было с самого начала действовать очень точно по отношению к нашим спортсменам, бороться за то, чтобы их допустили, потому что они лично к этому недопуску не имеют никакого отношения. Их недопуск — это несправедливость. Соревнования, к сожалению, проходили и проходят без наших спортсменов. И когда это закончится, мы не знаем», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Ранее Дегтярёв сообщил, что ОКР подаст в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если санкции против российского спорта не будут сняты после вступления в должность Кирсти Ковентри.