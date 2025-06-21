Плющенко — о катке в Азербайджане: мы откроем для мирового спорта базу для тренировок

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о строительстве в Азербайджане новой ледовой арены. Партнёром фигуриста будут его жена продюсер Яна Рудковская и известный бизнесмен и певец Эмин Агаларов.

«Я благодарю Эмина за многолетнюю дружбу. Впереди у нас долгий путь, и я очень надеюсь, что мы откроем для мирового фигурного катания с нашим другом большую полноценную базу для тренировок, куда смогут прилетать спортсмены со всего мира не только на тренировочные сборы, но и на полноценные тренировочные сезоны. Спорт не имеет границ! Спорт объединяет и даёт уникальные возможности для всех, кто серьёзно нацелен на работу и результат!» – написал Плющенко на личной странице в социальных сетях.

Этим постом Плющенко отреагировал на недавнее высказывание Агаларова о том, почему он решил поднимать уровень заинтересованности фигурным катанием в Азербайджане и строить ледовые дворцы и прочие спортивные объекты. Бизнесмен подчеркнул, что на это его сподвигли дружба и договорённости с Плющенко и Рудковской. Также двукратный олимпийский чемпион пообещал вырастить для Азербайджана новых чемпионов.