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Костомаров — о международных стартах: награды, полученные без России, теряют свою ценность

Костомаров — о международных стартах: награды, полученные без России, теряют свою ценность
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что на международной арене медали, завоёванные в отсутствие российских спортсменов, теряют свою ценность.

«Очень много несправедливости по отношению к нашей стране не только в политике. Рано или поздно мы выйдем на международный уровень, будем выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Каждый хочет побеждать там. Важно держать высочайший уровень в России, потому что, когда мы приедем на соревнования, все поймут, что награды, завоёванные без России, теряют свой вес и ценность», — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».

Отметим, что министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказал приблизительно такую же точку зрения касательно распределения медалей на международных турнирах без участия россиян. Ранее он заявил, что подобные награды, особенно в фигурном катании, липовые.

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