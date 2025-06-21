«Мой любимый муж». Трусова мило поздравила Макара Игнатова с днём рождения

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) опубликовала милое поздравление с днём рождения в адрес своего мужа, вице-чемпиона России Макара Игнатова. Сегодня, 21 июня, фигуристу исполняется 25 лет.

Фото: Личный архив Трусовой

«С днём рождения, мой любимый муж!» – написала Трусова, сопроводив сообщение эмодзи с сердечком.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.