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Туктамышева опубликовала новые фото в ковбойской шляпе на фоне голливудских холмов

Туктамышева опубликовала новые фото в ковбойской шляпе на фоне голливудских холмов
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Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева опубликовала новые фотографии из поездки в США. Фигуристка в ковбойской шляпе и яркой рубашке стоит на фоне известных голливудских холмов.

Фото: Личный архив Туктамышевой

Фото: Личный архив Туктамышевой

«Ну полный Голливуд», — подписала снимки Туктамышева, сопроводив их эмодзи с камерой.

Напомним, Туктамышева недавно приехала в Америку. Там же находится многократный призёр чемпионатов России Пётр Гуменник, который улетел в Калифорнию для работы с одним из известнейших специалистов в фигурном катании Рафаэлем Арутюняном. Елизавете и Петру приписывали романтические отношения.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.

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