Роднина: рано говорить о школе фигурного катания Тутберидзе или Плющенко. Это про Мишина

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о том, почему не считает, что у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и двукратного победителя Олимпийских игр Евгения Плющенко есть свои школы фигурного катания. По словам Родниной, такое можно сказать только о работе Алексея Мишина.

«Я бы сказала, что есть школа Мишина, у Плющенко есть направление работы, но это пока не школа. Есть такое направление, где работает Тутберидзе. Но если говорить о школе, это больше касается Алексея Николаевича Мишина. Чего не хватает Тутберидзе и Плющенко, чтобы полноценно считаться школами? Просто возраста и времени.

Как таковой о Тутберидзе мы узнали только в 2014-м, когда её ученица (Юлия Липницкая) стала чемпионкой Олимпиады, но в командном зачёте, а не индивидуальном. И только потом уже её ученица (Алина Загитова) стала чемпионкой в индивидуальном зачёте», — приводит слова Родниной Sport24.