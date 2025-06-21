«Тут мы лобзаемся». Загитова показала, как готовится к шоу «Ассоль» в паре с Морозовым

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова показала, как готовится к своему новому ледовому шоу «Ассоль». Фигуристка представит рок-мюзикл на льду 27-28 июня в Санкт-Петербурге. Напомним, сама Загитова исполнит роль Ассоль, а двукратный серебряный призер Олимпийских игр Владимир Морозов — Артура Грэя. Ранее роль Грэя должен был исполнить олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв.

Загитова. Тут мы лобзаемся…

Морозов. Такого в контракте не было.

Загитова. Надо было контракт лучше читать, — сказали фигуристы в новом влоге, опубликованном на личной странице Загитовой в соцсетях.

Одной из участниц шоу «Ассоль» неожиданно станет главная соперница в карьере Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. При этом Загитова выступит на шоу Медведевой о дискотеке 2000-х «Евгения Медведева и друзья», которое состоится 13 сентября в Москве.