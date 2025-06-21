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«Я была на Олимпиаде и на «Звёздных танцах». Медведева — о том, что ТВ-проект был сложнее

«Я была на Олимпиаде и на «Звёздных танцах». Медведева — о том, что ТВ-проект был сложнее
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что участие в телевизионном проекте «Звёздные танцы» оказалось для неё более сложным, чем выступление на главном спортивном соревновании в своей жизни — Олимпийских играх 2018 года.

«Бесстрашие, абсолютно, потому что, если я прошла этот проект, ничего в этой жизни мне больше не страшно. Я была на Олимпиаде, и я была на «Звёздных танцах». Это было самое сложное, что я делала в своей жизни, поэтому всё познаётся в сравнении. Спасибо, что выработали во мне ещё один спортивный, твёрдый стержень», — сказала Медведева в интервью Voice.

Медведева не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения ведёт активную жизнь в медиапространстве: у неё есть личный YouTube-канал, где фигуристка берёт интервью у звёздных гостей.

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