Медведева: я не тренируюсь каждый день. Бывает, что по неделе, по две не выхожу на лёд

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как часто тренируется на льду сейчас, после окончания профессиональной спортивной карьеры.

«В информационном плане много. Фигурное катание никуда не делось, но я не тренируюсь каждый день. Иногда бывает такое, что я и по неделе, и по две не выхожу на лед. Хорошо это или плохо, я не знаю. Жизнь у меня просто чуть-чуть поменялась, но спорта всё ещё много. Но стало больше искусства: спектакли, ледовое шоу. И, конечно же, медийная какая-то деятельность, которая требует хорошей физической подготовки, между прочим», — сказала Евгения Медведева в интервью Voice.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Сейчас Евгения ведёт активную жизнь в медиапространстве: у неё есть личный YouTube-канал, где фигуристка берёт интервью у звёздных гостей.