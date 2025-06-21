«Не могу жить без романтики». Евгения Медведева описала идеал своего мужчины

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева описала свой идеал будущего мужчины.

«Романтика. Я не могу жить без романтики. Вот это вот, что в книгах пишется, вот эти французские романы, такие попсовые – это ко мне. Поэтому чувство юмора и чувство романтики. Обязательно, пожалуйста», – сказала Медведева в интервью на You-Tube-канале Voice.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения ведёт активную жизнь в медиапространстве: у неё есть личный YouTube-канал, где фигуристка берёт интервью у звёздных гостей.