Алина Горбачёва рассказала, что работает с Сергеем Розановым в преддверии сезона-2025/2026

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Алина Горбачёва сообщила, что работает с тренером Сергеем Розановым в нынешнее межсезонье. Об этом она рассказала на личной странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Горбачёвой

Сергей Розанов занимается тренерской деятельностью в Европе. Весной фигуристка Вероника Жилина рассказала о случаях домогательств, когда тренировалась в группе, где работал Розанов.

Отметим, что Алина Горбачёва стала запасной в списке Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для отправки на Олимпийские игры — 2026. Она сможет заменить первого номера Аделию Петросян в случае травмы.