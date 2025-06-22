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Алина Горбачёва рассказала, что работает с Сергеем Розановым в преддверии сезона-2025/2026

Алина Горбачёва рассказала, что работает с Сергеем Розановым в преддверии сезона-2025/2026
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Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Алина Горбачёва сообщила, что работает с тренером Сергеем Розановым в нынешнее межсезонье. Об этом она рассказала на личной странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Горбачёвой

Сергей Розанов занимается тренерской деятельностью в Европе. Весной фигуристка Вероника Жилина рассказала о случаях домогательств, когда тренировалась в группе, где работал Розанов.

Отметим, что Алина Горбачёва стала запасной в списке Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для отправки на Олимпийские игры — 2026. Она сможет заменить первого номера Аделию Петросян в случае травмы.

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