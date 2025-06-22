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Валиева исполнила двойной аксель во время отдыха в Италии

Валиева исполнила двойной аксель во время отдыха в Италии
Камила Валиева
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Российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала двойной аксель на площади перед Миланским собором. Сейчас спортсменка находится на отдыхе в Италии. Она уже посетила Венецию и Флоренцию.

Ранее в Сети появилось первое совместное фото Валиевой и капитана хоккейного клуба ЦСКА Никиты Нестерова. Фигуристка и хоккеист были запечатлены в компании друзей — бывшего хоккеиста ЦСКА Станислава Галиева и его супруги Ольги Галиевой.

Зимой в прессе появились слухи о том, что Валиева и Нестеров встречаются. Фигуристку несколько раз замечали на матчах хоккейного клуба ЦСКА, также фигуристка и хоккеист вместе посетили футбольный матч ЦСКА — «Зенит» в Кубке России. Отношения Валиева и Нестеров никак не комментировали.

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Валиева исполнила двойной аксель во время отдыха в Италии
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