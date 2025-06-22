Валиева исполнила двойной аксель во время отдыха в Италии

Российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала двойной аксель на площади перед Миланским собором. Сейчас спортсменка находится на отдыхе в Италии. Она уже посетила Венецию и Флоренцию.

Ранее в Сети появилось первое совместное фото Валиевой и капитана хоккейного клуба ЦСКА Никиты Нестерова. Фигуристка и хоккеист были запечатлены в компании друзей — бывшего хоккеиста ЦСКА Станислава Галиева и его супруги Ольги Галиевой.

Зимой в прессе появились слухи о том, что Валиева и Нестеров встречаются. Фигуристку несколько раз замечали на матчах хоккейного клуба ЦСКА, также фигуристка и хоккеист вместе посетили футбольный матч ЦСКА — «Зенит» в Кубке России. Отношения Валиева и Нестеров никак не комментировали.