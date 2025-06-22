«Удивим точно». Загитова и Медведева готовят совместные номера к ледовому шоу «Ассоль»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила ролик с серебряным призёром Олимпиады Евгенией Медведевой, где они рассказали о подготовке к ледовому шоу «Ассоль». Фигуристки анонсировали совместные номера.

«Мы с Женей вас ждём. Готовим совместные номера, удивим точно», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

На видео спортсменки ещё раз пригласили болельщиков посетить шоу в Санкт-Петербурге, которое пройдёт 27-28 июня.

Загитова: Дорогие петербуржцы, приглашаем вас на шоу «Ассоль», которое пройдёт уже в следующие выходные. Жень, чё скажешь?

Медведева: Репетируем вовсю. Время — полпервого ночи.

Загитова: Но мы бодры и веселы.

Медведева: Мы пашем!

Загитова: И ждём вас!

Медведева: В Питере. Приходите.