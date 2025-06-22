Вероника Жилина поделилась эстетичными фотографиями в купальнике

Фигуристка Вероника Жилина проводит отдых на море — она выложила в социальных сетях эстетичные фото в купальнике.
Вероника Жилина
Фото: Архив Жилиной
Вероника Жилина
Фото: Архив Жилиной
Вероника Жилина
Фото: Архив Жилиной
На текущий момент Жилина является российской фигуристкой, но в ближайшем будущем планирует сменить гражданство на азербайджанское. При этом Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказала Веронике в переходе.
Ситуация вызвала сильный резонанс в профессиональном сообществе — многие высказались в пользу спортсменки, в том числе супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Стоит отметить, что Международный союз конькобежцев (ISU) может рассмотреть вопрос Вероники Жилиной 4-5 июля.