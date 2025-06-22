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Вероника Жилина поделилась эстетичными фотографиями в купальнике

Вероника Жилина поделилась эстетичными фотографиями в купальнике
Вероника Жилина
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Фигуристка Вероника Жилина проводит отдых на море — она выложила в социальных сетях эстетичные фото в купальнике.

Вероника Жилина

Вероника Жилина

Фото: Архив Жилиной

Вероника Жилина

Вероника Жилина

Фото: Архив Жилиной

Вероника Жилина

Вероника Жилина

Фото: Архив Жилиной

На текущий момент Жилина является российской фигуристкой, но в ближайшем будущем планирует сменить гражданство на азербайджанское. При этом Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказала Веронике в переходе.

Ситуация вызвала сильный резонанс в профессиональном сообществе — многие высказались в пользу спортсменки, в том числе супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская.

Стоит отметить, что Международный союз конькобежцев (ISU) может рассмотреть вопрос Вероники Жилиной 4-5 июля.

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