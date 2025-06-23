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«Пусть будет много счастливых моментов». Штаб Тутберидзе поздравил Трусову с 21-летием

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила российскую фигуристку серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александру Игнатову (Трусову) с днём рождения. Сегодня, 23 июня, спортсменке исполнилось 21 год. Бывший тренерский штаб спортсменки опубликовал соответствующий пост в социальных сетях.

«Поздравляем Сашу с днём рождения! Пусть впереди будет много счастливых моментов, искренней поддержки и вдохновения. Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия и исполнения самых заветных желаний!» – написано в поздравлении.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля 2025 года фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.