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Тарасова ответила, в чём русская школа фигурного катания сильнее иностранной

Тарасова ответила, в чём русская школа фигурного катания сильнее иностранной
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подробно объяснила, в каких аспектах российская школа фигурного катания превосходит любую из иностранных.

«Русская школа фигурного катания — одна из самых сильных в мире. Я всегда так говорила. Конечно, система у нас правильнее, чем у всех. Там за каждую тренировку, начиная с юного возраста, родители платят, а у нас нет. У нас если и платят — минимальные деньги. Ещё один аспект — наши тренеры, постановщики и спортсмены ставят такие программы, в которые фигуристы погружаются полностью. Они катаются одухотворённо, понимают, о чём их программа, и рассказывают нам разные истории», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее тренер высказалась о том, что российским фигуристам можно было бы перенять у таких стран, как США или Япония.

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