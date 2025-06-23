Дочь Тутберидзе Диана Дэвис поделилась фотографиями с мужем из отпуска в Швейцарии

Грузинская фигуристка, дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в дуэте со своим мужем Глебом Смолкиным, поделилась летними снимками из Швейцарии, где они проводят отпуск.

Спортсменка выложила совместное фото в соцсетях с возлюбленным с озера, а также своё фото с яхты, подписав его: «Каникулы в Швейцарии».

Фото: Личный архив Дэвис

Фото: Личный архив Дэвис

Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 2023 года представляют сборную Грузии, ранее фигуристы катались за сборную России. В сезоне-2021/2022 они стали вторыми на чемпионате России в Санкт-Петербурге и отобрались на Олимпийские игры в Пекине, где финишировали на 14-м месте. С лета 2024 года Диана и Глеб тренируются в Канаде в команде Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.