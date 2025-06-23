Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Галлямов сообщил, что сейчас решил сосредоточиться на учёбе в университете

Галлямов сообщил, что сейчас решил сосредоточиться на учёбе в университете
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в спортивных парах вместе с Анастасией Мишиной, сообщил, что сейчас решил сосредоточиться на учёбе в магистратуре в своём университете.

«Пока у меня сессия в институте, пытаюсь всё совмещать — и тренировки, и учёбу. Сейчас я главным образом сосредоточился на том, чтобы закрыть первый курс магистратуры», — приводит слова фигуриста ТАСС.

Напомним, фигурист восстанавливается от травмы ноги, полученной во время турнира на Байкале, который прошёл в конце февраля — начале марта в закрытом формате. Из-за этого Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.

Ранее стало известно, что парники не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм.

Материалы по теме
Мишина и Галлямов — мимо Олимпиады, которую должны были выиграть! Что будет с их карьерой?
Мишина и Галлямов — мимо Олимпиады, которую должны были выиграть! Что будет с их карьерой?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android