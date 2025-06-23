Бенуа Ришо стал хореографом, к которому больше всего обращаются перед олимпийским сезоном

Известный французский хореограф Бенуа Ришо стал самым популярным в преддверии олимпийского сезона-2025/2026. Он поставил программы для некоторых топ-фигуристов, в том числе для экс-россиян Марии Павловой/Алексея Святченко и Никиты Володина, выступающего в паре с Минервой Фабьенне Хазе.

Ранее, в мае, Ришо разработал произвольную программу для вице-чемпионки России Софьи Муравьёвой, а также произвольный танец для победителей финала Гран-при России Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

Напомним, ранее с Бенуа Ришо несколько раз сотрудничали Даниэль Грассль, Евгений Семененко, Каори Сакамото. В 2024 году его признали лучшим хореографом мира.