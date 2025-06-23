Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки в Сочи

Серебряные призёры Олимпийских игр, чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в ледовых шоу «Вечера на хуторе» и «Аленький цветочек» в Сочи, которые организует олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Шоу будут продолжаться до октября.

Ранее фигуристка на своей странице в социальной сети поделилась первыми фотографиями из Красной Поляны.

Фото: Из личного архива Виктории Синициной

Фото: Из личного архива Виктории Синициной

Фото: Из личного архива Виктории Синициной

Напомним, последний раз фигуристы выходили на лёд в 2022 году на Олимпийских играх в Пекине, где стали серебряными призёрами. В командных соревнованиях в составе сборной России они стали первыми, но из-за последующей дисквалификации Камилы Валиевой опустились на третью строчку.