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«Главный мотиватор». Елена Костылева поздравила Трусову с днём рождения

«Главный мотиватор». Елена Костылева поздравила Трусову с днём рождения
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Победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева поздравила Александру Игнатову (Трусову) с днём рождения в своём телеграм-канале. Сегодня, 23 июня, спортсменке исполнится 21 год.

«Саша, с днём рождения! Спасибо тебе за ценность, поддержку и силу, которой ты наполняешь. Ты очень светлая и настоящая. Главный мотиватор и лучший достигатор», — написала она.

Также фигуристка выложила их совместное фото.

Фото: Из личного архива Елены Костылевой

Фото: Из личного архива Елены Костылевой

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля 2025 года фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.

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