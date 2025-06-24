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Видео: Александра Трусова показала, как Макар Игнатов поздравил её с днём рождения

Видео: Александра Трусова показала, как Макар Игнатов поздравил её с днём рождения
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) показала, как её муж, вице-чемпион России Макар Игнатов поздравил её с днём рождения. Вчера, 23 июня, спортсменке исполнилось 21 год. По этому поводу фигурист украсил дом шарами, а также приобрёл огромную коробку с подарком. Она открылась и из неё вылезла одна из близких подруг Саши.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.

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