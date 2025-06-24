Александра Трусова и Макар Игнатов опубликовали романтичные фото с дня рождения девушки

Появились романтичные фотографии серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александры Игнатовой (Трусовой) и её мужа, вице-чемпиона России Макара Игнатова с дня рождения девушки. Вчера, 23 июня, спортсменке исполнилось 21 год. На фото также изображено множество подарков, которые получила Александра от поклонников и друзей.

Фото: Team Ignatova (Trusova) Official

Фото: Team Ignatova (Trusova) Official

Фото: Team Ignatova (Trusova) Official

Фото: Team Ignatova (Trusova) Official

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.