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Рудковская — о паре Трусовой и Игнатова: самые красивые. Даже дни рождения у вас рядом

Рудковская — о паре Трусовой и Игнатова: самые красивые. Даже дни рождения у вас рядом
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Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, поздравила пару серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александры Игнатовой (Трусову) и её мужа, вице-чемпиона России Макара Игнатова с днём рождения. Вчера, 23 июня, спортсменке исполнился 21 год. Ранее, 21 июня 25 лет исполнилось Игнатову.

Фото: Личный архив Рудковской

Фото: Личный архив Рудковской

«С днём рождения, самая красивая и спортивная пара! Даже дни рождения у вас рядом!» — написала Рудковская на личной странице в социальных сетях.

«С днём рождения, Сашенька! Уникальная и непревзойдённая! Пусть исполнятся все твои мечты!» — отдельно обратилась продюсер к Трусовой.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.

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