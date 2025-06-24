«Не моё мнение, а факт». Тарасова заявила, что Трусова вошла в историю фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) вошла в историю фигурного катания.

«Мы все были влюблены в Сашу Трусову. Она была девочкой, которая прыгала то, что не прыгал никто в мире. Конечно, Трусова вошла в историю фигурного катания. Это не только моё мнение, это факт. Самый запоминающийся момент в карьере Саши — Олимпиада, где она прыгнула все четверные прыжки.

В будущем хотела бы, чтобы она нашла себе профессию, связанную с фигурным катанием. Пока у неё муж соревнуется, а потом они могут вместе выступать в разных шоу. Хочу, чтобы мы видели её, а потом и её учеников. Желаю ей, чтобы она была счастлива, чтобы всегда улыбалась. Надеюсь, у неё родится замечательный ребёнок», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Зимой текущего года стало известно о беременности Александры. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца фигуристка должна уже этим летом. Это будет мальчик.