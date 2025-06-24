ФФКМ назначила дату выборов президента после ухода прежнего, подозревающегося в хищении

Федерация фигурного катания на коньках города Москвы (ФФКМ) назначила дату досрочных выборов нового президента организации. Сообщается, что они пройдут 26 июля. Заявки от кандидатов принимаются до 8 июля. Президента изберут до следующей отчётно-выборочной конференции, то есть до 2026 года.

Ранее федерацию возглавлял Антон Абдурахманов. Он был заочно арестован по подозрению в хищении средств Министерства обороны России. Уголовное дело против Абдурахманова было возбуждено на основании подозрений в мошеннических схемах, связанных с государственными контрактами, на общую сумму более 20 млрд рублей. При этом сам экс-президент к этому моменту успел покинуть Россию.