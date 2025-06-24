Степанова и Букин решили продолжить карьеру, несмотря на недопуск к Олимпиаде

Танцевальная пара четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин решили продолжить карьеру, несмотря на недопуск к Олимпийским играм — 2026 года в Милане. Об этом сообщил тренер пары, вице-чемпион Игр Александр Жулин.

«После произошедшего Саша с Ваней взяли пару недель, чтобы подумать о дальнейших планах, карьере, и в результате приняли решение не сдаваться. Уже с прошлого понедельника они вернулись на лёд. Руки не опустили, готовимся к сезону, к контрольным прокатам. Обе программы у них готовы.

Сейчас работаем, если так можно сказать, в режиме восстановления от ударившей по нам всем новости о недопуске к Олимпийским играм, но они люди сильные, надеюсь, что выстоят, а мы всем тренерским штабом будем им в этом помогать. Да, до последнего надеялись, думали, что всё нормально будет. Конечно, для всех нас это стало ударом, тем более вот так — без какого-либо объяснения причин. Но ничего. Работаем», — приводит слова Жулина ТАСС.

Ранее Степанова/Букин выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026. При этом пара не подала единственную возможную апелляцию на это решение — в Спортивный арбитражный суд (CAS).