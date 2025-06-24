Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Степанова и Букин решили продолжить карьеру, несмотря на недопуск к Олимпиаде

Степанова и Букин решили продолжить карьеру, несмотря на недопуск к Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Танцевальная пара четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин решили продолжить карьеру, несмотря на недопуск к Олимпийским играм — 2026 года в Милане. Об этом сообщил тренер пары, вице-чемпион Игр Александр Жулин.

«После произошедшего Саша с Ваней взяли пару недель, чтобы подумать о дальнейших планах, карьере, и в результате приняли решение не сдаваться. Уже с прошлого понедельника они вернулись на лёд. Руки не опустили, готовимся к сезону, к контрольным прокатам. Обе программы у них готовы.

Сейчас работаем, если так можно сказать, в режиме восстановления от ударившей по нам всем новости о недопуске к Олимпийским играм, но они люди сильные, надеюсь, что выстоят, а мы всем тренерским штабом будем им в этом помогать. Да, до последнего надеялись, думали, что всё нормально будет. Конечно, для всех нас это стало ударом, тем более вот так — без какого-либо объяснения причин. Но ничего. Работаем», — приводит слова Жулина ТАСС.

Ранее Степанова/Букин выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026. При этом пара не подала единственную возможную апелляцию на это решение — в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Материалы по теме
ISU «задушил» Россию из страха. Лишить пары и танцоров Олимпиады — полный беспредел!
ISU «задушил» Россию из страха. Лишить пары и танцоров Олимпиады — полный беспредел!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android