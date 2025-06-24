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Косторная опубликовала новые фото с отдыха с Куницей, где виден беременный живот

Косторная опубликовала новые фото с отдыха с Куницей, где виден беременный живот
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Чемпионка Европы Алёна Косторная опубликовала новые фотографии с отдыха в Египте, где она находится вместе со своим мужем Георгием Куницей и семьёй. На снимках виден беременный живот спортсменки.

Фото: Личный архив Косторной

Фото: Личный архив Косторной

Напомним, в конце апреля после одного из шоу Плющенко фигуристы оригинально сообщили в социальных сетях, что станут родителями. Они выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы. Но многие эксперты заявили, что им будет тяжело вернуться в большой спорт.

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