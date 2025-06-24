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«Надо меняться с новыми программами». Тарасова — о продолжении карьеры Степановой/Букина

«Надо меняться с новыми программами». Тарасова — о продолжении карьеры Степановой/Букина
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение четырёхкратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина продолжить карьеру, несмотря на недопуск к Олимпийским играм 2026 года в Милане, о чём сообщил тренер пары Александр Жулин.

«Очень приятная новость, потому что это настоящие профессионалы, наша ведущая пара, и им ещё многое предстоит сделать, меняться с новыми программами, показать нам что-то новое. Они возглавляют наши танцы, и я очень рада за них и за нас, потому что мы их ещё увидим», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Степанова/Букин выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026. При этом пара не подала единственную возможную апелляцию на это решение — в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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