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Бестемьянова — о продолжении карьеры Степановой/Букина: должны были оправиться и работать

Бестемьянова — о продолжении карьеры Степановой/Букина: должны были оправиться и работать
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Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала решение четырёхкратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина продолжить карьеру, несмотря на недопуск к Олимпийским играм 2026 года в Милане, о чём сообщил тренер пары Александр Жулин.

«По-настоящему большие спортсмены должны были оправиться и продолжить работать, и их решение говорит о том, что они зрелые спортсмены. Да, конечно, всё произошедшее психологически очень неприятно, но мы ждём после вступления в должность нового президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, что что-то может поменяться», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Ранее Степанова/Букин выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026. При этом пара не подала единственную возможную апелляцию на это решение — в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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