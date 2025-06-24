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Загитова проведёт тренировку по стретчингу в день, когда должно было пройти шоу «Ассоль»

Загитова проведёт тренировку по стретчингу в день, когда должно было пройти шоу «Ассоль»
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова проведёт тренировку по стретчингу 29 июня в Южном спортивном центре комплекса «Лужники» в рамках Московского марафона тренировок. Встреча с фигуристкой пройдёт с 11:30 до 12:15.

Отметим, что изначально в этот день должны были состояться два показа нового рок-мюзикла «Ассоль», который пройдёт в Санкт-Петербурге. Изначально фигуристка планировала представить шоу 27, 28 и 29 июня. Но внезапно с её сайта, а также со всех сайтов по продаже билетов пропала дата 29 июня. Позднее организаторы сообщили, что два шоу, назначенные на 29-е число, отменены по техническим причинам.

Напомним, одной из участниц шоу «Ассоль» неожиданно станет главная соперница в карьере Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

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