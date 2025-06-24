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Хавронина и Нарижный будут тренироваться в группе Александра Жулина — источник

Хавронина и Нарижный будут тренироваться в группе Александра Жулина — источник
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Двукратные бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный перейдут в группу заслуженного тренера России Александра Жулина.

«Нарижный уже работает на тренировках у Жулина, Хавронина в данное время находится в отпуске. Решение о полноценной совместной работе между тренером и спортсменами ожидается позднее», — сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Сейчас спортсмены тренируются в группе Дениса Самохина. Отметим, что ранее по такому же пути — уйти от Самохина к Жулину — прошли чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В группе Жулина также занимаются самые титулованные действующие спортсмены на данный момент Александра Степанова и Иван Букин.

Отметим, что в это межсезонье Хавронина и Нарижный должны были провести тренировочный сбор в группе известного тренера и хореографа Марины Зуевой в США. Однако, когда фигуристы прилетели, сбор неожиданно отменили по инициативе принимающей стороны.

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