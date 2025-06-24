«Я рад этой истории». Жулин — о том, что Хавронина/Нарижный перешли в его группу

Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что двукратные бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный действительно перешли в его группу. Пара уже провела тренировку на новом льду.

«Сегодня Дэвид и Ира провели первую тренировку на нашем льду. Ребята мне позвонили пару недель назад и спросили, не хотел бы я их взять. Встретились, хорошо поговорили, наметили некие задачи. Я всегда за здоровую конкуренцию в группе, за подпитку друг друга. Я рад этой истории.

С Сашей Степановой и Ваней Букиным тоже проблем не было. Поняв, что всех всё устраивает, пришли к общему решению начать работать вместе», – приводит слова тренера ТАСС.

Ранее спортсмены тренировались в группе Дениса Самохина. В группе Жулина также занимаются самые титулованные действующие спортсмены на данный момент Александра Степанова и Иван Букин.