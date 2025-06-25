Парники Артемьева и Брюханов вернулись в группу Слюсаренко

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, которые не выступали в прошлом сезоне из-за отсутствия медицинского допуска, вернулись в группу Павла Слюсаренко. Спортсмены некоторое время тренировались в Санкт-Петербурге в команде заслуженного тренера России Тамары Москвиной, но это была временная опция.

«Мы приняли решение о продолжении [карьеры] и начали подготовку к сезону. Катаемся в Перми в группе Павла Слюсаренко», — рассказала Юлия ТАСС.

20-летняя Артемьева и 23-летний Брюханов являются бронзовыми призёрами финала Гран-при России 2024 года. После пропуска сезона фигуристы размышляли, стоит ли им продолжать спортивную карьеру.