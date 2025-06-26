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Этери Тутберидзе в бордовом кожаном плаще стала героиней обложки журнала

Этери Тутберидзе в бордовом кожаном плаще стала героиней обложки журнала
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе приняла участие в фотосессии для обложки журнала «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать».

Фото Тутберидзе опубликовано в телеграм-канале издания, на нём тренер сидя позирует в кожаном плаще бордового цвета, положив ногу на ногу.

«Этери Тутберидзе — героиня обложки четвёртого номера журнала «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать»!

Заслуженный тренер России, чьё имя стало синонимом железной дисциплины и бескомпромиссной победы.

В новом номере редакция предлагает обратить самое пристальное внимание на дисциплину — ту, что организовывает наши повседневности, рутины, культурные коды и физиологические благополучия. И смотрим мы на неё через призму моды, бизнеса и культуры», — говорится в анонсе номера.

Этери Тутберидзе 51 год, она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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