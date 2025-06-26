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Медведева пошутила, что её держат в плену на репетициях шоу Загитовой «Ассоль»

Медведева пошутила, что её держат в плену на репетициях шоу Загитовой «Ассоль»
Алина Загитова и Евгения Медведева.
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась роликом с репетиции ледового шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль». Премьера рок-мюзикла состоится в пятницу, 27 июня.

«Дорогие друзья, всем привет! Мы уже в Санкт-Петербурге. Мы репетируем шоу «Ассоль», завтра (26 июня) у нас ещё один репетиционный день. А послезавтра вы сможете увидеть результаты наших стараний, в основном Алининых. Всё. Меня держат в плену, помогите», – пошутила Медведева.

Ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» пройдёт 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. Изначально планировалось пять показов, однако по техническим причинам их количество сократилось до трёх.

Одной из участниц шоу «Ассоль» неожиданно станет главная соперница в карьере Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. При этом Загитова выступит на шоу Медведевой о дискотеке 2000-х «Евгения Медведева и друзья», которое состоится 13 сентября в Москве.

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