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Роднина считает, что Степанова и Букин могут выступить на Олимпиаде 2030 года

Роднина считает, что Степанова и Букин могут выступить на Олимпиаде 2030 года
Ирина Роднина
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказала мнение о том, что российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин способны выступить на зимних Олимпийских играх 2030 года.

«Недопуск на Олимпиаду морально сломил бы тех спортсменов, для которых эти Игры могли быть последними в карьере. Для Степановой и Букина Олимпиада в Италии явно не последняя, они могут ещё выступить на следующих Играх. В этом и есть их мотивация. Плюс у них произошла переоценка взглядов на свою жизнь, когда они решили продолжить карьеру. Хотя не одной Олимпиадой живут спортсмены. Есть много других турниров, на которых нужно побеждать, и это тоже престижно», – приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее Александра Степанова и Иван Букин получили отказ в присвоении нейтрального статуса для участия в олимпийском отборочном турнире в Пекине. Несмотря на это, фигуристы решили продолжить карьеру.

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