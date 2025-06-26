Бильярдистка Миронова: для меня Медведева олимпийская чемпионка, вот честно

Российская бильярдистка Диана Миронова рассказала, за какими видами спорта следит, помимо своего.

«Я в принципе очень люблю спорт и всё, что с ним связано. В фигурное катание лично я бы не пошла, но смотреть я его очень люблю. Считаю фигурное катание очень красивым видом спорта и невероятно сложным как психологически, так и физически. Ещё очень люблю большой теннис. Он настолько динамичный и интересный – супер. Есть ли фавориты в фигурном катании? Женя Медведева. Для меня она олимпийская чемпионка, вот честно. За всю ту историю, которую я знаю», – приводит слова Мироновой ТАСС.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане (личный и командный турнир).