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На премьеру шоу Загитовой «Ассоль» проданы все билеты

На премьеру шоу Загитовой «Ассоль» проданы все билеты
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На премьерном показе шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» ожидается аншлаг, сообщила спортсменка в телеграм-канале.

Премьера рок-мюзикла состоится сегодня, 27 июня, в Санкт-Петербурге.

«Билетов на сегодня больше нет, но осталось немного мест на 28 июня», — написала Загитова.

Ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» пройдёт 27 и 28 июня. Изначально планировалось пять показов, однако по техническим причинам их количество сократилось до трёх.

Одной из участниц шоу «Ассоль» неожиданно станет главная соперница в карьере Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

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