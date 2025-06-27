На премьеру шоу Загитовой «Ассоль» проданы все билеты

На премьерном показе шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» ожидается аншлаг, сообщила спортсменка в телеграм-канале.
Премьера рок-мюзикла состоится сегодня, 27 июня, в Санкт-Петербурге.
«Билетов на сегодня больше нет, но осталось немного мест на 28 июня», — написала Загитова.
Ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» пройдёт 27 и 28 июня. Изначально планировалось пять показов, однако по техническим причинам их количество сократилось до трёх.
Одной из участниц шоу «Ассоль» неожиданно станет главная соперница в карьере Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.