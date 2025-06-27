Никита Сарновский планирует выступать на взрослых турнирах в следующем сезоне

Фигурист Никита Сарновский в следующем олимпийском сезоне-2025/26 планирует выступать на взрослых турнирах. Об этом рассказал тренер спортсмена, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в академии которого занимается Сарновский.

«Никита готов к выходу во взрослые соревнования, федерация посмотрит, примем решение», — приводит слова Плющенко ТАСС.

В прошедшем сезоне-2024/2025 Никита Сарновский стал победителем финала Гран-при России среди юниоров, где обогнал таких спортсменов, как Лев Лазарев и Арсений Федотов. Фигурист владеет четверными прыжками, в том числе самыми сложными зубцовыми — лутцем и флипом.