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Тренер Слюсаренко объяснил, почему парники Артемьева и Брюханов вернулись в его группу

Тренер Слюсаренко объяснил, почему парники Артемьева и Брюханов вернулись в его группу
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Тренер Павел Слюсаренко, работающий в Перми, прокомментировал возвращение фигуристов Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова, которые не выступали в прошлом сезоне из-за отсутствия медицинского допуска, в свою группу. Спортсмены некоторое время тренировались в Санкт-Петербурге в команде заслуженного тренера России Тамары Москвиной, но это была временная опция.

«Ребята вернулись к нам. Они настроены на работу, сейчас вкатываются в сезон. Всё стандартно. Мы рады видеть ребят снова у нас. Отношения отличные. Поставили цели и задачи на предстоящий сезон», — приводит слова Слюсаренко «Матч ТВ».

20-летняя Артемьева и 23-летний Брюханов являются бронзовыми призёрами финала Гран-при России 2024 года. После пропуска сезона фигуристы размышляли, стоит ли им продолжать спортивную карьеру.

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