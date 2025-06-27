Мишин — об уходе Туктамышевой из спорта: она продолжает жизнь в ярких направлениях

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о завершении спортивной карьеры его ученицей — чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой, несмотря на отсутствие чёткого подтверждения этого от самой спортсменки. Специалист заявил, что фигуристка продолжает уникальную спортивную жизнь.

«Для меня важно не то, что Лиза что-то завершила, а то, что она успешно продолжает свою уникальную спортивную жизнь во всё новых и новых ярких и неожиданных направлениях», — приводит слова Мишина ТАСС.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». В середине июня 2025 года спортсменка попала в список тренеров, которые будут работать со сборной Санкт-Петербурга со следующего сезона.