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Галлямов восстанавливается после серьёзной травмы ноги. Он сделал первый одинарный аксель

Галлямов восстанавливается после серьёзной травмы ноги. Он сделал первый одинарный аксель
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Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в спортивных парах вместе с Анастасией Мишиной, продолжает восстанавливаться от травмы ноги, полученной во время турнира на Байкале, который прошёл в конце февраля — начале марта в закрытом формате. Видео, как спортсмен исполняет некоторые элементы, Александр выложил на личной странице в соцсетях.

«На второй юношеский тянет?» — подписал публикацию фигурист.

Из-за травмы партнёры Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Ранее СМИ сообщали, что Галлямов успешно исполнил первый после повреждения одинарный аксель.

Ранее стало известно, что парники не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм.

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